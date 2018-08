Me El Hadji Diouf annonce une plainte contre un commissaire, un maire et un préfet

Avocat des occupants déguerpis du terrain situé derrière le siège de la Sicap, Me El Hadji Diouf est dans tous ses états. Il estime que ses clients sont victimes d'une injustice dont les responsables sont le maire de la commune de Biscuiterie, le préfet de Dakar et le commissaire de police des Hlm. Il compte déposer une plainte contre ce trio. "J'ai déjà informé de ces plaintes le ministre de l'Intérieur, confie l'avocat, repris par Le Témoin. Le préfet a trompé Aly Ngouille Ndiaye (le ministre) en lui faisant (croire) que ce terrain appartient à l'État. C'est faux ! Ce terrain appartient à la Sicap." Hier, jeudi 29 août, les agents de la commune de Biscuiterie, revenus sur le terrain en question, ont été pris à partie par les déguerpis. Ces derniers, rapporte Le Témoin, étaient armés de gourdins et de machettes. Ils ont reçu le soutien Me El Hadji Diouf, qui était sur les lieux, selon le journal.