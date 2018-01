Senxibar

Me Doudou Ndoye à Malick Lamotte:«Vous ne pouvez pas juger Khalifa Sall»

Me Doudou Ndoye, un des doyens du barreau Sénégalais, avocat de la défense dans le procès de la caisse d’avance de la Mairie de Dakar, a indiqué au juge, Malick Lamotte que «Khalifa Sall ne peut pas être jugé par vous, parce que son immunité parlementaire, n’a pas été levée par l’Assemblée nationale».



Et de s’offusquer outre mesure : «nous les anciens étudiants en droit, on nous a enseigné que L’Etat n’existe que par les lois, que par la constitution. Dans cette affaire, c’est l’histoire de notre pays qui connait un autre tournant, car je croyais qu’au Sénégal on a fini avec un Etat totalitaire, mais c’est dommage. Le dossier de Khalifa Sall a été bousculé en un temps record. Notre justice ne mérite pas cela».



C’est par ces propos que l’audience a été suspendue et reprend ce mercredi 24 janvier, à 9 heures.

AAD Senxibar

