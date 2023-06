Me Ciré Clédor Ly : “Avec cette condamnation, Ousmane Sonko est dégagé du contrôle judiciaire et recouvre sa pleine et totale liberté”

Dans un texte parvenu à notre rédaction, Me Ciré Clédor Ly estime qu’après sa condamnation, hier, "Ousmane Sonko est dégagé du contrôle judiciaire et recouvre sa pleine et totale liberté”. “Son passeport doit lui être immédiatement rendu à l'instant et sans délai, les barrières érigées devant son domicile devront aussi être levées et les forces de répression renvoyées illico presto dans leurs casernes”, indique-t-il dans le texte que nous publions in extenso.

“L'état avait mis la résidence de Ousmane Sonko en état de siège dans l'attente qu'on lui livre une commande politique emportant privation systématique de ses Droits électoraux, à savoir une condamnation avilissante et infamante pour crime de viol.