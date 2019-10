Me Bathily : « La contrainte par corps est bien réelle pour Khalifa Sall »

La menace



L’ancien maire de la ville de Dakar a recouvré la liberté depuis le 29 septembre dernier, mais son avocat Me Demba Ciré Bathily révèle une menace qui pèse sur sa liberté. « . Elle plane comme une épée de Damoclès contre l’ex maire de Dakar » a-t-il révélé.



Epée de Damoclès



L’avocat estime que « ce n’est pas bon pour ceux qui ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Khalifa Sall doit être rétabli dans ses droits ». Alors que la robe noire persiste et signe : « Khalifa Sall n’a jamais demandé la grâce ».



Un otage politique



Cette situation qui menacerai réellement la liberté de l’ancien député/maire de la ville de Dakar, confirmerai selon Me Demba Ciré Bathily le fait que »Khalifa Sall soit un otage politique ». Alors que pour lui « Khalifa doit être rétabli dans l’ensemble de ses droits pour lesquels il a été violé »



Le Bâtonnier



La jour même de la libération de Khalifa Ababacar Sall, l’un des avocat de la ville de Dakar, Me Khassimou Touré avait annoncé avoir personnellement fait une demande de grâce présidentielle. Ce que les partisans de l’ex mare de Dakar a réfuté. Et pour son confrère sur cette situation : « Il appartient au Bâtonnier de prendre les décisions qui s’imposent. ».