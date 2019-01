Politique

Me Aïssata Tall Sall et Bamba Fall abandonnent Khalifa Sall pour Macky Sall

La présidente du mouvement « oser l’avenir » et le maire de la Médina vont rejoindre Benno bokk yakkar les jours à venir. Me Aïssata Tall Sall va rencontrer les responsables de son mouvement aujourdhui pour annoncer son soutien à Macky Sall. Bamba Fall avait invité ses proches à Saly pour choisir un candidat et la coalition présidentielle a « gagné ».

La Rédaction

