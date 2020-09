Mbour : Une bande de 18 personnes s'identifiant à l'entreprise Qnet interpellée pour escroquerie par la Police...

La police centrale de Mbour vient de réussir un grand coup. Suite à des informations reçues, les limiers de la police centrale se sont mis à la trousse de ses escrocs. Ces derniers installés au quartier Medine de Mbour, proposaient une somme de cinq cent mille à leurs clients. En lieu et place, un contrat de durée indéterminée accompagné d'un visa et d'une formation assurée sur place.

Selon les sources de Dakaractu Mbour, plus de cent personnes se sont inscrites. Ces derniers arguant répondre au nom Qnet n'ont respecté aucunement le cadre juridique, précisément ils n'ont présenté aucun papier qui atteste de la légalité de leur profession. Ils ont été Interpellés pour immixtion dans une profession réglementée et escroquerie. Le procureur du tribunal de grande instance de Mbour est informé. Affaire à suivre...