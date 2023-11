Spécialiste de la lutte, Max Mbargane a décortiqué la défaite de Ama Baldé contre Modou Lô, hier à l'Arène Nationale.



"Ama a commis des erreurs qui lui ont coûté cher et Modou Lô a su en profiter. Ils se sont bagarrés puis Modou Lô est allé le chercher mais a trébucher. À cet instant Ama Baldé avait la meilleure position mais n’a pas su envelopper son adversaire. Il a tenté de faire un "mbott" mais Modou Lô a été plus réactif pour se relever, le ceinturer avant de le rouer de coups. Après consultation de la Var, les arbitres ont décidé d’accorder la victoire à Modou Lô parce que Ama Baldé a fait 4 appuis. L’erreur fatale de Ama Baldé était de tenter un "mbott" alors qu’il n’avait pas une bonne prise", a analysé l'ancien lutteur et manager de lutte à l’écurie Lansar.



Pour rappel, Modou Lo a conservé son titre de Roi des Arènes après victoire sur Ama Baldé en 52 secondes.