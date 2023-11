Mauvaise nouvelle pour ‘Akon City’ : une décision vient d’être prise par les autorités

Le projet ambitieux d’Akon City, initié par le célèbre artiste Alioune Badara Thiam, connu sous le nom d’Akon, prend fin avant même son commencement. La SAPCO annonce la fin du partenariat avec Akon pour non-respect des engagements.



Le rêve futuriste d’Akon City, annoncé avec beaucoup de fanfare et d’attentes, ne se concrétisera pas. Selon un rapport publié dans l’édition de ce lundi par le journal Libération, la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO) a décidé de mettre fin au contrat avec Akon, marquant l’arrêt définitif de ce projet pharaonique.



La décision de la SAPCO a été motivée par « un non-respect total de la convention signée » par l’artiste Akon. Initialement, Akon City était prévue pour s’étendre sur 55 hectares dans la région de Mbodjéne, avec un budget impressionnant de 4000 milliards Fcfa. La première pierre avait été posée en septembre 2020, avec une livraison espérée en décembre 2023.



Cependant, depuis cette cérémonie symbolique, aucun développement majeur n’a été observé sur le terrain. Libération décrit le site actuel comme « une vaste zone de pâturage pour le bonheur des bœufs, moutons et chèvres », soulignant l’ampleur du désengagement du projet.



Face à l’inaction, Akon avait proposé, en guise de solution temporaire, la construction d’une « Maison d’hôtes » sur le site. Cette proposition semble peu convaincante au vu de l’ampleur initiale du projet. La situation actuelle d’Akon City rappelle celle de Diamniadio Lake City, un autre projet urbain ambitieux qui n’a jamais dépassé le stade des maquettes et plans.