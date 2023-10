Mauvais traitement - Pourquoi les travaux du stade Demba Diop ont ralenti

Les travaux du stade Demba Diop sont au ralenti à cause du mauvais traitement des ouvriers, a appris iGFM de source sûre.



C'est une information exclusive IGFM. Lancés le 23 mars 2023 en présence de la Secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, du Secrétaire général du ministère des Sports, Paul Dionne, et du président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, les travaux du stade Demba Diop n'avancent pas.







Les indemnités journalières non respectées



La raison de cette situation déplorable est que les indemnités journalières n'ont pas été respectées, nous apprend une source bien renseignée, lors d'un tour effectué sur les lieux, ce mardi 10 octobre 2023.



Promis d'êtres payés 3000 francs CFA par jour, les ouvriers reçoivent leurs indemnités par quinzaine, précise notre source. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup d'ouvriers ont décidé de se retirer pour aller voir ailleurs. Sachant qu'ils habitent pour la plupart dans la banlieue dakaroise. Conséquences ? Les travaux lancés en mars 2023 et dont la première phase devrait être livrée dans 12 mois pour près de 3 milliards FCFA, sont au ralenti.







Une visite de la FSF et de la FIFA



C'est sans doute pour cette raison qu'une délégation de la Fédération sénégalaise de football (FSF) conduite par son président Me Augustin Senghor et des membres de la FIFA, ont effectué une visite au stade Demba Diop, ce mardi 10 octobre 2023.







Pour rappel, ce stade a été fermé depuis le 15 juillet 2017, à la suite du match Stade de Mbour-Union Sportive de Ouakam, comptant pour la finale de Coupe de la Ligue.