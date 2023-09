Matam : des émigrés partagent les vidéos intimes de leurs épouses et déclenchent un scandale

Un jour d’août dernier, en consultant des vidéos intimes envoyées par leurs épouses, R. Ndom et K. Cissé, basées au village de Sédo Sébé (Matam), deux émigrés établis en Italie commettent une grosse erreur. Ils partagent par erreur, dit-on, les séquences avec Mame Boury S. et Bineta T, deux voisines de leurs femmes.



Ces dernières s’échangent les contenus compromettants et, à leur tour, les partagent avec Mbayang N. et Fatim N. Le scandale éclate.



Les victimes portent plainte contre Mame Boury S., Bineta T., Mbayang N. et Fatim N. Ces dernières sont arrêtées et placées sous mandat de dépôt. Elles ont été jugées ce mardi devant le tribunal de grande instance de Mbour pour diffusion d’images à caractère pornographique.



D’après L’Observateur, qui a couvert leur procès, les quatre dames ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et présenté leurs excuses. «Des excuses accordées par les parties civiles, très mal à l’aise dans la narration des faits», rapporte le journal. Malgré tout, renseigne la même source, les mises en cause ont été reconnues coupables et condamnées à six mois avec sursis.