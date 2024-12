Marième Faye Sall, Mansour Faye et les 2 millions de m² dans la zone de Mboundoum

Mboundoum, village parmi les plus réputés de la commune de Diama, se trouve à proximité de Kassack Nord et de Samba Coly. Selon le journal Yoor Yoor , ses innombrables potentialités agricoles ont fait de ce territoire une véritable poule aux œufs d’or. Cela a suffi à aiguiser les appétits de l’ex-première dame Marième Faye Sall et de son frère Mansour Faye, qui ont bénéficié, chacun, de plus d’un million de m² dans cette zone.

La commune de Diama, située en aval de la vallée du fleuve Sénégal, est à moins de 30 km de Saint-Louis, à la frontière avec la Mauritanie. Elle couvre une superficie d’environ 1 450 km², rapporte Yoor Yoor . Elle est délimitée au nord et à l’ouest par le fleuve Sénégal, au sud par la commune de Gandon et à l’est par les communes de Ngnith et Ronkh. Avec près de 40 752 habitants en 2018, Diama compte 67 villages officiels et 54 hameaux. Parmi les villages les plus renommés de cette commune figure Mboundoum, situé à proximité de Kassack Nord et Samba Coly, selon une analyse publiée par Yoor Yoor .