«Manifester nu» : ce que dit la loi, un avocat prévient

Le collectif des féministes du Sénégal, en croisade contre le viol, sera dans la rue, le 31 décembre. Le lieu qui va abriter la manifestation demeure inconnu. Toutefois, dans l'affiche, il est exigé à toute personne souhaitant prendre part à cet événement de venir sans se vêtir. Dress code nu.

«Ce n’est pas le collectif qui est à l’origine de l’initiative, mais un groupe plus large. On fera ce sit-in comme l’ont fait les femmes de la Casamance en 2023 pour réclamer des mesures fortes et urgentes afin de protéger les femmes et filles de ce pays. On veut que le Code de la famille change, que le Protocole de Maputo soit appliqué et qu’il y ait de réelles mesures pour lutter contre le viol et la pédocriminalité au Sénégal», tonne Amy Libain Mbengue, contactée par Seneweb.

Interrogé par L'Observateur, un avocat prévient sur les dispositions de la loi en la matière. «Si les féministes sénégalaises font leur sit-in en public, en étant nues, elles seront immédiatement poursuivies pour outrage public aux bonnes mœurs et d'attentat à la pudeur. Elles ne peuvent pas s'afficher en public nues. C'est interdit au Sénégal», freine la robe noire sous le couvert de l'anonymat.

L'interlocuteur du journal s'empresse toutefois d'ajouter : «Seulement, la loi peut être clémente si les féministes effectuent leur sit-in dans un cadre purement privé et fermé. Si elles le font dans un endroit privé, tout dépendra de la façon dont elles vont se comporter. Si elles se retrouvent toutes dans une pièce nues, le code pénal ne les attaquera pas tant qu'elles ne posent pas des actes prohibés par la loi, comme des actes contre nature, par exemple.»