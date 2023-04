Manchester City-Bayern : Mané, enfin le déclic ?

Manchester City reçoit, ce mardi soir (19h GMT), le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une occasion pour Sadio Mané de retrouver enfin le chemin des filets.



C'es ce qu'on appelle un choc qui fait déjà saliver. En démonstration contre Leipzig en huitième de finale, Manchester City s'annonce comme à son accoutumée comme un favori de la compétition. Mais pour rêver d'aller plus loin, il va devoir tomber sur un habitué du tournoi, l'immense Bayern Munich, tombeur du PSG, et qui surtout, a remporté tous ses matchs dans cette édition de la C1. Sans oublier ses deux derniers succès en championnat. Mais les deux adversaires devront faire sans deux joueurs clés. Man City et le Bayern seront respectivement privés de Phil Foden et de Choupo-Moting.



Profiter de l'absence de Choupo-Moting



L’attaquant camerounais souffre d’un problème au genou. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était absent ce week-end, face au SC Fribourg (1-0). Pour palier cette absence, Thomas Tuchel pourrait décider d’aligner Sadio Mané en pointe. Une belle opportunité pour l’international sénégalais, en difficulté depuis son retour de blessure (péroné droit). Alors que le poste de prédilection du champion d'Afrique reste sur l’aile gauche, l'entraîneur allemand envisagerait aussi une autre option : placer Serge Gnabry ou Thomas Müller en 9. Mané se trouverait alors en balance avec Leroy Sané, Kingsley Coman ou Gnabry pour débuter sur le côté gauche. "Je le (Mané) connais depuis mon passage en Angleterre. Il n’y a aucun doute sur sa qualité et ce qu’il peut apporter. Même à son âge, il faut toujours du temps pour s’acclimater après un transfert. Restons patients", avait déclaré Tuchel peu après son arrivée au Bayern.



Les compos probables :



Manchester City : Ederson - Akanji, Ruben Dias, Aké - Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland



Bayern Munich : Sommer - Pavard, de Ligt, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich, Sané, Mané, Coman - Müller