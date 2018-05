Sport

Mame Biram DIOUF, attaquant des lions: "Nous essaierons d'aller le plus loin possible au prochain mondial"

L’équipe nationale de football du Sénégal qui va participer au Mondial Russie 2018 est en train de "réunir toutes les conditions" afin "d’aller le plus loin possible" a déclaré, mardi, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), l’un de ses attaquants, Mame Birame Diouf.





"Nous espérons que d’ici le démarrage de la coupe du monde nous serons tous en pleine possession de notre forme. Ainsi, nous essaierons d’aller le plus loin possible au Mondial Russie 2018" dit Mame Birame Diouf sociétaire de Stock city (élite anglaise).



Mame Birame Diouf qui fait partie des sept joueurs de la tanière présents au premier galop d’entrainement des Lions à Saly-Portudal, avec Cheikhou Kouyaté, Salif Sané, Cheikh Ndoye, Idrissa Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye, Alfred Ndiaye.



Il a rendu grâce à Dieu pour avoir été sélectionné.



"L’important, c’est d’aller à la coupe du monde, de prendre du plaisir et également de faire plaisir au peuple sénégalais. Comme d’habitude, nous avons un bon état d’esprit et sommes prêts à aller de l’avant", a-t-il indiqué.

AAD Senxibar

