Mamadou NDOYE, LD debout: «Kkhalifa SALL doit être libéré, son affaire n'était pas juridique, mais...»

Mamadou Ndoye de la Ld/Debout a animé une rencontre politique hier à Mbour. Il s’est prononcé sur l’actualité politique relative à des questions liées à l’affaire Khalifa Sall pendante devant la justice, l’action des commerçants pour le départ d’Auchan du Sénégal et les inscriptions sur les listes et le tout sur un fond de rupture avec des pratiques contre la citoyenneté et la démocratie. A l’en croire, l’affaire Khalifa Sall a l’allure d’une démarche entachée et la mesure de la Cour de justice de la communauté économique des Etats de l’Afrique annule toute la procédure par rapport aux manquements relevés à l’absence d’un conseil au début de l’enquête, la présomption d’innocence et la levée de son immunité parlementaire. Il a explicité ses propos à travers la déclaration du parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lo et du procureur demandant de prendre acte des mesures communautaires.



Au départ, l’affaire Khalifa Sall, selon lui, n’était pas juridique ‘’Après avoir comploté, il a pris Khalifa Sall pour le mettre en prison. Celui qui est arrivé en garde-à-vue d’après les textes doit disposer d’un conseil. Lors de son arrestation, sa culpabilité n’était pas établie’’. Parlant des inscriptions sur les listes électorales et le retrait des cartes d’électeurs, Mamadou Ndoye s’en réfère à des niveaux de citoyenneté atteints dans certains pays où la majorité y donne directement l’accès à la carte d’électeur et au droit de vote.



Pour lui, tout le dilatoire est du côté du régime car des gens sont inscrits et ne peuvent pas disposer de leurs cartes. Selon lui, la situation politique du pays peut changer si on cesse de mentir aux citoyens en leur faisant voir des choses chimériques, des promesses non tenues. L’économie du pays est en train d’être cédée aux Français, c’est en gros l’appréciation de Mamadou Ndoye par rapport à Auchan. Il a illustré ses propos en prenant exemple sur la Sonatel et Orange, de Total sur le cas du pétrole.