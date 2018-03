Mamadou Lamine Diallo: « Le Sénégal est en faillite»

Morceaux choisis.



Pourquoi dites-vous que le Sénégal est en faillite?



Ils ont accumulé beaucoup d’arriérés. Le ministre de l’Economie et des Finances le cache. Il avait dit, il y a deux semaines, qu’il y avait au moins 200 milliards d’arriérés intérieurs. C’est quelque chose qui est due par l’Etat à des entreprises. 200 milliard, au moins, en fin d’année, cela augmente. C’est cela la réalité sénégalaise. C’est pourquoi tout le monde se plaint. C’est ce que le Président cache ainsi que son Premier ministre et son ministre de l’Economie.



Savez- vous où est passé cet argent ?



Quel argent ? Ce sont eux qui prétendent qu’ils ont de l’argent. Ils gonflent leur chiffre de croissance, les recettes en prévision et finalement ils ne les ont pas. Les dépenses ont été engagées. Il y a une partie dans des grands projets dont l’impact sera dans le futur: le Ter, l’Aibd, etc. Maintenant, il y a des dépenses très discutables, ces fameuses bourses familiales, il faut d’abord vérifier est-ce que l’argent arrive aux destinataires. Voilà, aujourd’hui la situation de trésorerie. Elle est tendue et ils sont obligés d’emprunter sur les marchés internationaux. Cela est dû à la gouvernance familiale de Macky Sall ainsi qu’à sa façon désordonnée de gérer l’économie dans tous les sens.



Pour éviter la faillite, vous prétendez que Macky va emprunter 1000 milliards?



C’est ce qu’il va chercher à faire. C’est pourquoi à mon avis, il s’est empressé d’aller s’agenouiller devant Aziz (ndlr : Mouhamed Ould Abdel Aziz, président de la Mauritanie) pour les accords gaziers.



Parce que, les investisseurs qui aujourd’hui font leur plan en se disant que le Sénégal va devenir un pays pétrolier et gazier, vont s’assurer que tout ceci est en place avant de prêter de l’argent. Ils vont prêter au Sénégal sachant que demain ils vont mettre la main sur le pétrole et le gaz. C’est pourquoi, il est extrêmement dangereux la façon dont le président gère l’économie du Sénégal.



Donc, vous confirmez l’argument selon lequel la situation du pays est carabinée?



Bien sûr ! Partout où vous allez les entreprises se plaignent, la dette aux entreprises c’est plus de 650 milliards FCFA, le secteur pétrolier, les entreprises du Btp. Vous avez vu les retards de salaires, c’est quand même extraordinaire. C’est significatif. Ceux qui ont vécu la période 1992-1993 au Sénégal, le savent. C’est comme cela que cela a commencé et finalement nous avons été obligés de faire un «plan Sakho-Loum ».



C’est gens-là ne sont pas des économistes. Je l’ai toujours dit. Ils passent leur temps à confondre l’économie et la coopération internationale. Ils prennent de mauvaises décisions d’investissements et de mauvaises décisions de consommation publique.