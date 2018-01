Mamadou Lamine DIALLO, député: "La Casamance piégée par la mauvaise gestion des ressources naturelles"

Restons avec le député, Mamadou Lamine Diallo explique l’assassinat de 13 coupeurs de bois à Boffa Bayotte par le souci de protection de la forêt par les membres du Mfdc parce qu’elle reste leur seule source de revenu. C’est pourquoi argumente le député, le Front sud du Mfdc dont la base arrière est en Guinée Bissau s’intéresse à la noix d’acajou et surveille les forêts de la zone de Nyassia. Or, renseigne Mamadou Lamine Diallo, il y a un trafic de bois dans ces forêts vers Dakar et les autres régions via Ziguinchor. Il lie ainsi ces évènements tragiques à la coupe du bois dans ces forêts de Nyassia. Quant au front Nord du Mfdc, lui, était adossé au régime de Yaya Jammeh. Il en conclut que cette attaque meurtrière est un problème politique et non militaire parce que l’armée patriote a fait son travail. Pour le président du mouvement Tekki, au-delà des discours sur la paix et le financement de négociateurs professionnels, il est temps de se pencher sur l’économie politique de la Casamance pour sortir du piège de la mauvaise gestion des ressources naturelles. A l’en croire, ce travail relève du patriotisme économique.