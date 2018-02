Politique

Mamadou Diop, ancien Maire de Dakar: «Les fonds politiques n’ont pas de traces»

Khalifa est mon fils et quand je le connaissais il avait 17 ans. Il a été mon adjoint pendant 17 ans. Et, il a épousé ma fille. Donc, j’ai des liens de parenté avec lui. Parce que c’est mon gendre. En 1971, j’ai enseigné les finances publiques à l’Université, Cheikh Anta Diop Dakar et j’ai écrit des livres sur les finances publiques», a dit l’ancien maire de Dakar, à la barre.



«En 1964, ce sont des fonds politiques, mais ce n’est pas autre chose. Il y a une grande réforme de la municipalité de la ville de Dakar. Et nous étions la seule commune à y bénéficier, et instituer par le président du conseil de la municipalité. Quand nous devions recevoir des hôtes, des acteurs politiques étaient financés par des fonds politiques. Le Président Senghor avait accepté d’inscrire les crédits dans le cabinet. Ces fonds servaient à alimenter les chefs religieux…», a dit Mamadou Diop.



Avant de poursuivre : «j’ai eu à gérer ces fonds politiques. Le décret portant réglementation de la caisse d’avance, la procédure est d’ordre politique. J’étais responsable politique pendant 45 ans. Ces fonds sont nécessaires pour n’importe quelle action politique. C’est le décret 2003 qui régit les deniers publics. Dans tous les grands Ministères de souveraineté vous verrez des dépenses diverses. Et c’est nécessaire pour la vie de l’Etat. Ce qui concerne le domaine commun, il y a le budget de la ville. Le maire ne voit pas la couleur de la caisse d’avance. Quand j’ai été député, j’ai géré les fonds politiques de l’ancien président Senghor. Si on se permet maintenant de dévoiler les choses, c’est fini pour la République. Je suis en train de décrire la gouvernance du pays. J’ai 82 ans, 60 ans de service de l’Etat».



A la question du procureur : « est-ce que vous utilisiez les fonds politiques en donnant des fausses justifications ? »



Mamadou Diop répond : «les fonds politiques n’ont pas de traces. Ce que je donnais avec Senghor n’avait pas de traces. Pour les fonds politiques on ne laisse pas de traces. Ce sont des fonds communément appelés les actes de gouvernement. Dans ce monde qui peut vous expliquer qu’il n’a pas utilisé de fonds politiques».



IGFM

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre