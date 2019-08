Mamadou Diop Decroix : « Macky Sall est un monarque républicain »

Mamadou Diop Decroix a fustigé la mise en place d’une commission parlementaire à l’Assemblée nationale dans l’affaire des 94 milliards, opposant le député Ousmane Sonko à l’ancien directeur des Domaines, Mamour Diallo.

« Pourquoi on n’a pas mis en place une commission dans l’affaire du Prodac ? Pourquoi on n’a pas mis une commission dans l’affaire Aliou Sall ? », s’est-il interrogé. Et de marteler : « l’Assemblée n’est pas libre. Et cette affaire des 94 milliards avec Mamour Diallo, montre que tout cela n’est pas sérieux ».