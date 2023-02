Mali : le président du conseil européen irrite Bamako, un diplomate de l’UE convoqué

Le Mali n’a pas du tout apprécié les propos tenus récemment par le président du Conseil européen. En effet, Charles Michel a déclaré lors d’une interview que Bamako avait « rompu les relations avec les partenaires européens, avant d’établir un constat de la situation politique et sécuritaire du Mali ». Le ministère malien des Affaires étrangères a convoqué hier lundi 20 février 2023, le chargé d’Affaires de la délégation de l’Union Européenne dans le pays, Pascal Perennec. A l’occasion, il a été signifié au diplomate, les vives protestations du Gouvernement de la République du Mali suite aux propos « inamicaux et agressifs tenus par Charles Michel ». C’est du moins ce qu’indique un communiqué du ministère consulté par Anadolu Agency et aBamako. Le Mali « regrette profondément ces déclarations tenues par un Haut responsable de l’Union européenne ».

« Déstabilisation de la région du Sahel »

Des propos, « contraires aux règles diplomatiques et au principe élémentaire de non-ingérence dans les affaires intérieures d’un Etat souverain ». Le ministère rappelle ensuite que certains partenaires européens ont décidé, sans concertation préalable avec le Mali, de mettre fin unilatéralement à leur coopération bilatérale. En ce qui concerne la situation sécuritaire dans le pays, le Ministère malien des affaires étrangères appelle à ne pas perdre de vue, le rôle joué par certains Etats membres de l’UE dans la déstabilisation de la région du Sahel suite à l’intervention unilatérale de l’Otan en Libye.

« Les commentaires de M Michel sont d’autant plus malvenus… »