Mali: l'ancien ministre des Affaires étrangères Moctar Ouane nommé Premier ministre de la Transition (Officiel)

ambassadeur du Mali aux Nations-Unies et ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale sous le régime d’Amadou Toumani Touré, Moctar Ouane a été nommé ce dimanche 27 septembre Premier ministre par le président de la Transition, Bah N’daw.



Une nomination saluée par beaucoup d’observateurs qui voient en cet homme le profil à même de répondre aux attentes des maliens en ces temps incertains.



La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui a été représentée à la cérémonie d’investiture du Colonel Major Bah N’Daou et du Colonel Assimi Goita, respectivement président et vice-président de la Transition par son médiateur Goodluck Jonathan, avait conditionné la levée des sanctions contre le Mali à la nomination d’un Premier ministre civil.