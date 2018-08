Mali : "Soumaïla Cissé sera investi Président le 4 septembre"

"Nous allons investir notre président parce qu'il a été légitimement élu. C'est lui qui a été choisi par le peuple qui est au dessus de toutes les institutions. Nous allons l'investir le 4 septembre comme le stipule la Constitution. Il n'y a aucun doute", assène le Secrétaire général de l'Union pour la République et la Démocratie (Urd), Mohamed Berthé, sur les ondes de la Rfm. Les soutiens du président de l'Urd, Soumaïla Cissé, continuent de protester contre les résultats du second tour qui ont redonné à Ibk un second mandat. "On a volé la victoire du peuple et de notre candidat, Soumaïla Cissé, à cause de bourrages d'urnes, d'irrégularités, des menaces et mêmes d'enlèvements des membres de notre Qg (Quartier général)", fulminent Berthé et cie.