Mali : Les FAMA neutralisent 14 terroristes et saisissent du matériel de guerre à Diangassagou, région de Mopti

L'État-Major Général des Armées maliennes a publié un communiqué faisant état d'une opération réussie menée par les Forces Armées Maliennes (FAMA) contre des groupes terroristes dans la région de Mopti, plus précisément à Diangassagou. Cette offensive, qui a eu lieu le 8 janvier 2025, vers 17h30, a permis de repousser une attaque terroriste et de neutraliser plusieurs combattants ennemis tout en récupérant du matériel de guerre important.

L'attaque, lancée par des groupes armés terroristes contre la localité de Diangassagou, a été rapidement contrée grâce à la détermination et à l'efficacité des forces maliennes. La riposte des FAMA a été soutenue par des frappes aériennes précises et des appuis terrestres combinés. Selon les informations communiquées par l'État-Major, cet engagement a permis de neutraliser quatorze terroristes sur le terrain.

Les Forces Armées Maliennes ont également pu saisir plusieurs équipements importants. Le bilan de cette opération fait état de la récupération de neuf motos, un moyen de transport couramment utilisé par les groupes terroristes pour se déplacer rapidement dans des zones difficiles d'accès. En plus des motos, diverses pièces d’armement et matériels de guerre ont été saisis, affaiblissant ainsi les capacités opérationnelles des groupes terroristes.

Le communiqué précise également que les frappes aériennes menées par les FAMA ont eu un impact décisif en détruisant une colonne de terroristes en repli à environ 15 kilomètres au sud de Diangassagou. L’action a permis de neutraliser des éléments en fuite, empêchant ainsi toute tentative de renforcement ou de regroupement des terroristes dans cette région stratégique.

La région de Mopti, ainsi que d'autres parties du pays, restent des zones de forte insécurité en raison de la présence de groupes terroristes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, qui mènent des attaques contre les autorités maliennes, les forces de sécurité et les civils. Les groupes armés, souvent mobiles et bien équipés, cherchent à s'impliquer dans des actions de sabotage, d'intimidation et de déstabilisation.

Face à cette menace constante, l'armée malienne mène régulièrement des opérations de grande envergure pour sécuriser les zones rurales et éloignées. Les missions ont pour objectif non seulement de repousser les attaques terroristes, mais aussi de maintenir l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire. L'attaque de Diangassagou en est un exemple, où les FAMA ont su riposter avec succès grâce à une coordination efficace entre les forces terrestres et aériennes.

Le 7 janvier 2025 déjà, une autre offensive avait conduit à la neutralisation de 30 terroristes et à la perte d'un soldat malien lors d'une confrontation à Nioro du Sahel. Les opérations renforcent l'engagement des FAMA à protéger la population malienne et à empêcher la propagation des groupes armés terroristes.