Mali : Assimi Goïta bloque les militaires sénégalais

Un coup dur pour les Casques bleus sénégalais sous mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).



Les éléments du 10e bataillon présent sur zone doivent être relevés par ceux en provenance de Dakar. Mais depuis un mois, ils sont bloqués en terre malienne. La relève ne pouvant pas quitter la capitale sénégalaise pour survoler le territoire malien.



Le Quotidien, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, croit savoir qu’il s’agit d’une mesure de réciprocité appliquée par la junte malienne contre un pays membre de la CEDEAO, qui a suspendu de ses instances et isolé le Mali.



Le journal a obtenu la confirmation du blocage auprès d’une source anonyme de l’Armée nationale et du porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado. Mais ces derniers ne se sont pas avancés quant aux causes profondes de la situation.



«Le contingent est toujours là et celui qui est au Mali attend la relève», s’est contenté de déclarer un officier supérieur sénégalais interrogé par Le Quotidien.



Salgado acquiesce : «Tous les vols utilisés pour la relève des troupes à destination ou en provenance du Mali sont soumis aux autorisations de survol et d’atterrissage du gouvernement malien. Nous poursuivons activement nos démarches auprès des autorités maliennes sur la base des arrangements qui gouvernent le déploiement et les opérations de la Minusma.»



Toutefois, regrette le porte-parole de la Minusma, le retard dans le déploiement des Casques bleus sénégalais affecte «le moral des troupes concernées (et) leur efficacité opérationnelle».