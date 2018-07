Malang DIÉDHIOU sur sa retraite d'arbitre: "C’est le moment de passer la main’’

‘’J’aurais pu continuer et pousser jusqu’à la CAN 2019, mais nos instances auraient eu du mal à préparer la relève’’, a-t-il expliqué à l’APS.



Il s’exprimait en marge d’une fête organisée en son honneur ainsi qu’en l’honneur des assistants Djibril Camara et El Hadj Malick Samba avec qui il composait le trio arbitral sénégalais au Mondial 2018 en Russie.

‘’En prenant la retraite, je laisse la possibilité à nos instances de préparer un jeune qui peut déjà officier lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations’’, a dit l’arbitre international qui a sifflé le huitième de finale de la coupe du monde 2018 Belgique-Japon (3-2).

Il a ajouté que ‘’ce jeune aura sur place des assistants de très haut niveau capables de les accompagner’’.

‘’C’est un sacrifice qui sera bénéfique pour l’arbitrage sénégalais qui compte en son sein des jeunes avec de grandes qualités’’, a-t-il dit.

‘’Personnellement, des gens m’ont mis le pied à l’étrier, c’est le moment de faire de même’’, a-t-il souligné.

Il a été félicité par son 1er assistant, Djibril Camara, qui a essuyé de grosses larmes après son discours. ‘’C’est un grand monsieur qui a pu mettre en avant les intérêts de l’arbitrage en décidant de passer la main’’, a-t-il magnifié. Il a souligné qu son aîné "sait aussi que la relève est prête’’.

La cérémonie d’hommage qui a eu pour cadre le Cercle Mess des officiers de Dakar, a été rehaussée par la présence du ministre des Sports, Matar Ba.