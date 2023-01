Mairie de Dakar : voyages de Barthélémy Dias, le montant qui choque Alioune Ndoye

Dans une lettre adressée au maire de la capitale, Barthélémy Dias, l'édile de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, pointe le budget 2023 de la Ville de Dakar qui se chiffre à 59,7 milliards de francs CFA. «Ce budget ne porte aucune ambition pour le développement socioéconomique de la ville», tranche le membre du conseil municipal dakarois dont la correspondance est reprise par Libération.



Alioune Ndoye regrette que l’investissement n’absorbe «que 31%» du budget alors que le fonctionnement engloutit 69%. Pire, selon le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, plusieurs dépenses de fonctionnement posent questions.



Par exemple, Alioune Ndoye juge «excessif» le montant de 500 millions réservés uniquement aux voyages (billets et frais de mission) du maire. «Surtout rapporté aux besoins réels des Dakarois», martèle le maire de Dakar-Plateau. Qui demande à Barthélémy Dias de lui dire «les critères de prévision de ce montant faramineux». Il ajoute : «Nous dire le nombre de voyages et les destinations que vous avez fait payer à la Ville depuis votre installation et nous partager les rapports de mission correspondants ?»