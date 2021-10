Mairie de Dakar : Soham Wardini défie Macky et puise dans la caisse d'avance

En pleine pandémie de Covid-19, la mairesse de Dakar avait réactivé la caisse d’avance pour acheter du riz distribué aux 19 communes d’arrondissement.



Ce, révèle Les Échos dans sa livraison de ce vendredi, malgré les injonctions de Macky Sall qui lui avait demandé de ne pas y toucher.



«Cette année, nous l’avons utilisée dans la gestion du Covid parce que nous n’avions pas de quoi acheter du riz. Nous l’avons toujours votée, mais jamais utilisée. Parce que quand j’ai demandé au président de la République de nous la donner, il a répondu non. Nous y avons touché parce que simplement il y avait cas de force majeure», a révélé Soham Wardini.



Pourtant l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, soutenait qu’il avait acheté du riz et du mil avec la caisse d’avance.



Une affaire qui lui a valu une condamnation à 5 ans de prison ferme, au terme d’un procès qui aura duré près de deux mois et demi.