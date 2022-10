Maillot des lions : Pourquoi les commerçants sont en colère contre la Fédération de foot

Le nouveau maillot de l’équipe nationale de football ne sera vendu que par la Fédération Sénégalaise de Football. Une décision que la fédération a prise en collaboration avec la Douane qui bloque toute entrée du maillot à l'exception de la fédération.

Face à cette situation, les commerçants de Sandaga et de Colobane, principaux vendeurs de maillots, crient leur colère. Ils affirment avoir déjà fait d’importantes commandes, "comme ils l’ont toujours fait en pareille occasion". D'ailleurs ces derniers comptent tenir un point de presse pour dénoncer cette décision “surprenante, tardive et à la limite abusive, et interpeller le président Macky Sall”, informent-ils dans un communiqué.