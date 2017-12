Maga de Touba, Daka de Médina Gounass, Drame au stade Demba, Incendies: 2017, une année effroyable!

Dimanche 5 Mars 2017, un minicar immatriculé LG-1983- B, qui transportait plus d'une vingtaine de passagers, en provenance de Saint-Louis, dans le cadre de la visite du Président Macky Sall, prend feu et cause la mort de 15 personnes. Le fait macabre est survenu non loin de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Plusieurs blessés sont également évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital régional de Saint-Louis. Le bilan s’alourdit avec 4 nouveaux décès. Selon des témoignages, un pneu du minicar a crevé, le chauffeur a eu des difficultés pour maîtriser le véhicule. C’est alors que le minicar a heurté le camion d'hydrocarbure et le choc a déclenché un incendie. Certains passagers ont été tués par la violence du choc. D'autres ont été brûlés vifs car la voiture avait pris feu après le choc.



29 DECES AU 76 IEME «DAAKA» DE MEDINA GOUNASS



Le mercredi 12 Avril 2017, un effroyable incendie survient au 76 ième "Daaka" (retraite spirituelle) de Médina Gounass. On dénombre 29 décès et près de 70 brûlés. Le feu s’est déclaré dans l’après-midi, consumant une bonne partie de cet endroit où se rassemblent chaque année des milliers de musulmans, pour prier . Le président de la République, Macky Sall, s’est lui aussi rendu à Medina Gounass où il a décrété un deuil national de trois jours. En 2014 , il y a eu un incendie au "Daaka" de Médina Gounass. Le "Daaka" a été initié par le marabout Thierno Mouhamadou Saïdou Bâ. Il se tient en pleine brousse.



CINQ ENFANTS DIAS CALCINES A CAUSE DE LA NEGLIGENCE DE LEUR GRAND-PERE ALCOOLIQUE



Le 10 mai 2017, cinq membres de la famille Dias, des enfants, périssent dans les flammes à l’Unité 17 des Parcelles Assainies. Le père Ousseynou Dias était en prison et la mère Ndoumbé Dièye partie à Kébémer chercher un document pour l’une de ses filles qui devait passer un examen. Mansour Fall, alias Mansour ‘’soulard’, grand-père paternel des victimes qui serait à l’origine du drame, est arrêté et jugé pour homicide involontaire. Il aurait laissé une bougie allumée dans sa chambre pour se rendre au bar».



8 SUPPORTERS DU STADE DE MBOUR TOMBENT AU STADE DEMBA DIOP



Le 15 juillet 2017, des échauffourées entre les supporters de l’Us de Ouakam et le Stade de Mbour, au niveau de la tribune découverte provoque une grande bousculade. Une partie de la tribune s’effondre. La situation dégénère. Le bilan fait état de huit morts et de centaines de blessés. Le combat de lutte entre Modou Lô et Lac de Guiers 2 est reporté jusqu’à une date ultérieure. Plusieurs partis et coalitions de parti ont suspendu leur compagne électorale. Les victimes sont Assane Thiam, Oulymata Tall, Mama Boucounta Sow, Assane Dione, Seydou Diouf, Assane Mbaye, Diokhor Diouf et De Gaulle Gomis. Le lundi, 10 Ouakamois sont arrêtés par la Sûreté Urbaine de Dakar. Il s’agit de Mouhamed Seynou Diagne, Youssou Mbengue, d’Elhadji H. Malick Diagne, Mamadou Diagne, Mamadou . Timéra, Djibril Guèye, Mbaye Ndiaye, Ibrahima Seck, Moussa Diagne et Moussa Ndoye. Ils sont poursuivis pour meurtre, coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort et coups et blessures volontaires avec incapacité temporaire de travail. Les quatre premiers cités ont été clairement identifiés dans des vidéos et images. Ils étaient les principaux acteurs de la violence, au début et à la fin de la bagarre à en croire une source proche du dossier. Il est à rappeler que dans le cadre de cette affaire, Bara Fall a été arrêté le 20 juillet pour apologie du crime. Il a avait posté un message incendiaire dans le net, disant que les Ouakamois n’avaient que ce qu’ils méritaient.



40 MORTS SUR LA ROUTE DE TOUBA



Les chiffres font froid dans le dos. Quarante morts sur les routes à destination de Touba, pour le Magal de 2017. «Cela fait longtemps qu’on n’a pas eu ce bilan. On peut dire que c’est très lourd », a soutenu le Commandant Cheikh Tine de la Brigade nationale des sapeurspompiers. Listant les causes de l’hécatombe, il met en avant « trois (3) niveaux » que sont « les infrastructures routières, les véhicule et les conducteurs ». 25 personnes sont mortes sur l’axe Sagatta – Kébémer, les quinze autres cas de décès concernent également les accidents de la route, assure-t-il. « Le bilan a évolué entre 12 et 20 heures. A 12 heures, nous étions à 105 interventions pour 37 cas de décès, à l’heure où je vous parle nous en sommes à 133 pour 40 cas de décès», a fait savoir le Commandant Tine.



CINQUIEME INCENDIE DU PARC LAMBAYE : LES COMMERCANTS PERDENT 1 MILLIARD DE FCA, LA SENELEC 7 MILLIARDS DE FCFA



1ier 2012, mai 2013, mai 2016, septembre 2017 … Les riverains et commerçants du Parc Lambaye de Pikine sont habitués aux incendies mais aucun n’a été aussi ravageur que celui qui est survenu le 17 novembre 2017 à 5 heures du matin. Les pertes sont estimées à 1 milliard de Fcfa chez les commerçants. Mais la Senelec a subi un plus lourd préjudice avec une perte de 7 milliards de Fcfa.