International

Macron récidive: "Tant que l'Afrique ne maîtrise pas démographie, elle ne sortira jamais de la pauvreté" (vidéo)

Dans le cadre d’une tournée en Afrique, le président français, Emmanuel Macron, a accordé un entretien exclusif à France 24 et RFI depuis l’Alliance française de Lagos au Nigeria. Il en a profité pour réitérer ses propos. Selon lui, tant que l’Afrique ne maîtrise pas sa démographie, elle ne sortira jamais de la pauvreté.







Le président français met par ailleurs en garde contre ce qu’il nomme « des fausses représentations » : « Regardons lucidement ce sujet des migrations : les personnes très pauvres ne quittent pas leur pays, ce sont des classes moyennes de pays – qui sont plutôt émergents – qui aujourd’hui passent par la Libye. » Il poursuit : « Une écrasante majorité de celles et ceux qui prennent la mer après des mois, voire des années d’errance, de souffrance, ils viennent d’où ? Nigeria, Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée. Est-ce que ces pays vivent moins bien qu’il y a dix ans ? Non. » Et Emmanuel Macron d’ajouter : « Nous avons donc une jeunesse qui considère qu’il n’y a plus d’espoir dans son pays, et qui n’est pas la jeunesse pauvre. […] Ça c’est la réalité, et c’est un problème. »



« Ne pas regarder le sujet des migrations par l’angle uniquement sécuritaire »



Autres articles La Cedeao juge la détention de Khalifa Sall « arbitraire » et condamne le Sénégal

Etats-unis: La Cour suprême valide le décret migratoire très controversé de Trump

Côte d'Ivoire: pluies diluviennes et mortelles à Abidjan(RFI)

Sommet Donald Trump-Kim Jong Un : La poignée de main historique a eu lieu

JUSTICE: Le Ghana «examine» l’extradition de Yahya Jammeh

Pour Emmanuel Macron, «le sujet des migrations» est avant tout « démographique » : « Quand vous êtes un pays pauvre, estime-t-il, où vous laissez la démographie galopante, où vous avez 7-8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté, parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 % ou 6 %, vous n’arrivez jamais à en sortir tant que la concentration de la richesse ne se fait pas bien. »

Le président français expose ensuite trois propositions politiques pour « rebâtir l’espoir pour toute une jeunesse », selon ses mots :

• Concernant la démographie, il estime « qu’avoir une politique de planning familial, avoir une politique d’éducation des jeunes filles, de lutte contre le mariage forcé, c’est une nécessité, c’est comme ça que l’Afrique deviendra un grand continent. »

• Au sujet de l’éducation, le président français souhaite « aider les gouvernements [d’états africains] à construire et développer des universités en Afrique. » Et de raconter : « Je suis frappé à chaque fois que j’ai des jeunes, partout en Afrique, qui viennent vers moi et qui disent ‘on veut des visas’, je leurs dis à plusieurs reprises ‘mais vouloir un visa c’est pas un projet de vie’. »

• Sur l’économie, Emmanuel Macron affirme « qu’il faut aussi créer des emplois […] par l’entreprenariat, par le développement économique ». Ce qu’il qualifie de « politique de responsabilité [doit aussi] donner accès à la vie politique », estime-t-il. Ajoutant : « Les jeunes, ils ne partiront pas, si ils se disent : ‘moi je peux changer mon pays’. »

« Convertir le regard » sur l’Afrique par la culture

Lors de cette interview, le président français revient aussi sur la « Saison des cultures africaines » qui aura lieu en France en 2020. Avec l’objectif avoué de « convertir le regard » et de « parler aux sociétés civiles africaines ». Le président précisant : « On ne parle pas simplement, quand on vient en Afrique, des grands contrats de défense, des grands contrats miniers ou des grands contrats d’entreprise. […] Ce qu’on veut faire avec cette saison africaine, c’est changer le regard réciproque, en tout cas, c’est le pari qui est pris. »

Le double objectif affiché par le président de la République, avec la Saison Afrique 2020 est, d’une part, de « montrer aux Français ce qu’est l’Afrique d’aujourd’hui [:] Ce sont les artistes africains qui seront au cœur de cela », précise Emmanuel Macron. D’autre part, « l’autre conversion du regard, c’est celle de l’Afrique à l’égard d’elle-même. […] C’est de permettre à des artistes africains de faire leur propre récit de l’Afrique. […] On a besoin d’une jeunesse africaine qui se raconte elle-même. »





AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre