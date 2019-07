Macky félicite les lions: "Notre pays est en finale grâce à la combativité dont vous avez fait montre"

Le chef de l'Etat a promptement réagi, ce dimanche, après la victoire des lions sur la Tunisie. Il les a félicités pour leur qualification en finale. "Chers Lions, je suis heureux et fier de vous adresser, au nom du peuple sénégalais, mes félicitations et mes encouragements. Notre pays est en finale de la Can19 grâce à la combativité et l’esprit de sacrifice dont vous avez fait montre", a-t-il indiqué aux lions.