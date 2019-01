Macky avoue avoir inauguré un TER inachevé: "le voyage ne pourra pas débuter demain"

Le président de la République Macky Sall a réceptionné hier-lundi, l’un des projets phares de son septennat : le Train express régional (Ter) financé à hauteur de 656 milliards de francs CFA. Malgré cette inauguration en grande pompe de ce projet dit « ambitieux », les usagers ferroviaires vont devoir prendre leur mal en patience. En effet le Ter ne roulera pas « avant plusieurs mois », comme l’a si bien fait comprendre le chef de l’Etat, en marge de la cérémonie inaugurale.



« Nous avons franchi l’étape de la réception du projet, et tout le monde est sans doute impatient de voyager à bord du Ter dès demain. Mais, il nous faut aussi satisfaire les standards de sécurité, de sûreté et de l’exploitation de la ligne du Ter. Donc, le voyage ne pourra pas débuter demain, il ne pourra se faire que lorsque le signal sera donné par la société d’exploitation du Ter. Nous avons donc pris cette phase de pré-exploitation qui permettra de faire tous les tests aussi bien pour les trois (3) trains au quai (tests dynamique, de sécurité et de sûreté) mais aussi que tous les murs soient faits et toute l’étanchéité soit assurée », a servi le président de la République sous les yeux évanouis du public comme arguments.



Inauguration ou propagande ?



Arrivé à la gare ferroviaire de Dakar, vers les coups de 19 heures, sous les applaudissements des partisans, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, Macky assiste à l'amplification du show. Le "roi du Mbalakh" Youssou Ndour a même offert un concert "gratuit" aux supporteurs de Macky, dans la fraîcheurs des allées de Colobane, et Pape Diouf à la Gare ferroviaire de Dakar.



Beaucoup de bruits, beaucoup de personnes mobilisées pour une infrastructure encore en chantier et qui ne sera pas livrée avant la Présidentielle du 24 février 2019.

On n'est pas loin de la propagande. D’autant plus que l'événement a été retransmise en direct sur la chaîne nationale.