Macky à Guédiawaye ce vendredi : Trois jeunes de "l'opposition" déjà arrêtés

Le président de la République, Macky Sall, est annoncé à Guédiawaye dans la banlieue dakaroise ce vendredi 18 janvier aux environs de 13h30. Il procédera à l’inauguration de la grande mosquée de la localité qui a coûté près de 2 milliards de F Cfa.



Mais déjà, trois (3) jeunes de "l’opposition" ont été mis aux arrêts dans la plus grande discrétion entre mercredi 16 et jeudi 17 janvier 2019. Ils sont suspectés de vouloir saboter la venue du leader de la coalition Benno Bokk Yakar (BBY) dans le fief de son frère, Aliou Sall, informe une source policière à la Rfm.



Hier, jeudi 17 janvier, des jeunes se réclamant du Grand parti de Malick Gackou, ont brûlé des pneus non loin du lieu de culte avant de prendre la fuite.



Pour l'heure, la police en collaboration de la Division des investigations criminelles (Dic) , veille au grain.