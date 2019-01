Politique

Macky Sall valide la transhumance et prévient le C25

Lors de l’installation de son directoire de campagne le candidat Macky Sall a pris la défense de Me Aissata Tall Sall sa nouvelle recrue et annonce que d’autres leaders de l’opposition vont rejoindre la mouvance présidentielle.

Concernant la transhumance le président Macky Sall a déclaré : "Il n'y a pas de transhumance qui tienne. Ce qu'il y a, c'est le choix lucide et raisonné du candidat le mieux placé".



La Rédaction

