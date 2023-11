Macky Sall sur le sort de Sonko : «Je n’ai aucun regret»

Alors qu’il s’apprête à quitter le pouvoir, le chef de l’Etat s’est lâché sur Jeune Afrique qui rapporte ses confidences. «Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris dans l’exercice du pouvoir ?» . Il répond crûment : « D’abord, la solitude à chaque fois que les situations sont difficiles. Quand tout va bien ou que la victoire est là, tout le monde participe, tout le monde est content, tout le monde réclame. Dans le cas inverse, vous êtes seul. Il faut s’y préparer, ne pas se décourager» . Et pour Macky Sall, «la politique rime trop souvent avec trahisons, querelles, petits meurtres entre amis, comme on dit. C’est lié à la nature du pouvoir. Malheureusement, il faut aussi composer avec» . Sur le sort de Sonko, il dit : «Vraiment, je n’ai aucun regret : tout ce qui a été fait l’a été selon les normes démocratiques les plus élevées. Force doit rester à la loi.»