Macky Sall répond à Abdoul Mbaye : « S’il dit que je n’ai plus de vision… c’est qu’il est peut-être devenu aveugle… »

Le Chef de l’Etat a apporté une réponse brève à son ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui, en conférence de presse cette semaine, avait dénoncé « le manque de vision de son ancien patron ». Relancé sur la question par la journaliste Maïmouna Ndour Faye, lors du grand entretien avec la presse, après son discours à la Nation, le Président Macky Sall de faire dans la dérision.



« Lorsque que quelqu’un qui portait tes programmes et visions, qui les vendait partout, si un jour il déclare que je n’ai pas de vision, c’est peut-être parce que c’est lui qui est devenu aveugle », dira t-il dans l’hilarité générale. « Parce que la vision est de plus en plus améliorée. Et ce que les sénégalais pensent de ma politique m’importe le plus parce qu’ils m’ont réélu. Je ne les suivrai pas dans cette polémique » a-t-il réagi...