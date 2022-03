Macky Sall réaffirme la réhabilitation de cinq stades...

En marge de la cérémonie inaugurale du nouveau Stade Me Abdoulaye Wade, le président sénégalais, Macky Sall, a réaffirmé la réhabilitation de cinq stades, dans le pays et la piscine olympique.



« Ce stade appartient à la jeunesse sénégalaise et africaine. Nos Lions ont honoré le drapeau national en inscrivant le nom du Sénégal au palmarès de la CAN. A l’unisson, on a fait bloc pour les accueillir. Et c’est dans cet élan que nous inaugurons cette belle infrastructure. C’est une heureuse synchronisation et c’est un pari opportuniste. En février 2020, on faisait la pose de la pierre du stade. On s’était donnés un délai de 24 mois pour achever les travaux. Le Covid-19 a ralenti le démarrage des travaux. Mais on n’a pas lâché et on a pu finir ça en 17 mois."



2500 travailleurs félicités



"Je félicite et encourage les 2500 travailleurs (hommes et femmes) qui ont travaillé nuits et jours pour la réalisation de cette belle infrastructure. Ils ont effectué 6 millions d’heure. Ce complexe sportif a aussi une vocation socio-culturelle avec le musée Pape Bouba Diop. C’est une manière pour nous de rendre hommage à cet homme et aux footballeurs sénégalais. Je remercie Sadio Mané qui m’a dit président, je vais exposer mon Ballon d’Or au musée Pape Bouba Diop."



Les JOJ en ligne de mire



"Le Sénégal va accueillir en 2026 les JOJ. Ce sera un moment fort pour le sport mondial et africain. Les stades Léopold Senghor, Demba Diop, Ely Manel, Lamine Guèye, Aline Sitoé Diatta et la Piscine Olympique Nationale seront réhabilités. Vous méritez notre engagement dans le sport. Il faudra accompagner les efforts de l’État dans la culture de l’excellence en faisant preuve de rigueur dans la gestion et dans la maintenance. Ce stade vous appartient et c’est aussi pour les générations futures. Cette infrastructure sera désormais la tanière des Lions du football et ils vont y recevoir l’Égypte pour les barrages de la Coupe du monde. En effet, j’ai décidé de baptiser ce stade Me Abdoulaye Wade pour ce que l’homme représente. Il a un parcours exceptionnel d’homme d’État, de Panafricain et d’intellectuel. Il symbolise la vitalité et l’espoir."