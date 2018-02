Politique

Macky Sall nargue l’opposition: « Je vais descendre bientôt dans l’arène et ce sera la panique… »

Au moment où l’opposition marchait contre son régime, ce vendredi après-midi, Macky Sall était en Mauritanie pour une visite officielle de deux jours. Mais, renseigne le journal Libération, le chef de l’État a eu le temps de porter la réplique à Oumar Sarr, Pape Diop, Thierno Alassane Sall et Cie.



«Ils s’agitent, mais bientôt ma doug si guew bii (je vais descendre dans l’arène, en wolof) et ce sera encore la panique», a déclaré le chef de l’État depuis Nouakchott, au cours d’une rencontre avec les Sénégalais de Mauritanie.



Macky Sall, toujours dans Libération, attribue à l’opposition «le monopole du bavardage et du bruit». Lui, s’inscrit «dans le temps de l’action». Et ne compte pas marquer le pas : «Nous ne nous laisserons pas distraire. Ce qui compte pour nous c’est l’intérêt du Sénégal et des Sénégalais. Le vrai enjeu, c’est cela.»



Le chef de l’État estime que, «qu’on le veuille ou pas, le pays bouge». Il martèle : «Chaque jour, nous nous battons pour donner le meilleur au Sénégal. C’est la seule bataille qui vaille. Nous sommes dans les actions concrètes pas dans la parole politicienne.»

IGFM

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre