Macky Sall à Wade : «Je ne dirai jamais du mal de Wade»

Sur ce, le chef de l’État a pris une ferme résolution de manière à donner une leçon de vie aux autres politiciens (Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup, Serigne Mbacké Ndiaye et Cie) : «On ne m’a jamais entendu, ni en public ni en privé, dire du mal de Wade. Et je ne le ferai jamais», informe le quotidien La Libération. La même source précise que ces propos ont été tenus par le Président Sall lors d'une audience accordée aux membres du Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme (Rappel), Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup, Serigne Mbacké Ndiaye et Cie. Le président de la République pense toujours à retrouver son maître en politique. Il dit : «Nous avons cheminé ensemble (avec Wade), yalla moko yémalé fimou warona yame (Dieu a mis fin au compagnonnage, en wolof). Mais je suis sûr que nous nous retrouverons tous un jour car nous sommes issus de la même famille politique.»