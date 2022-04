Macky Sall : « Plus un seul arbre ne sera abattu en Casamance »

« Satisfait et rassuré par cette belle parade qui traduit le haut niveau d’entraînement et de cohésion des unités » de nos forces de défense et de sécurité, le Président Sall souligne que l’Armée remplit sa mission avec efficacité et que la sécurité est devenue une demande citoyenne majeure.



« Nous n’accepterons plus qu’un seul arbre soit abattu en Casamance », a-t-il assuré sur la défense des forêts.



Regardez :

Version Wolof



