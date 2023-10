Macky Sall : « Notre gloire, c'est d'être des bâtisseurs, non des casseurs »

vis aux Dakarois ! Désormais, on ne dira plus « Avenue Faidherbe » mais « Avenue Macky Sall ». La cérémonie de rebaptisation de cette allée, qui va de la gare du TER à celle du Bus Rapid Transit (BRT) a eu lieu ce dimanche 29 octobre. Lors de son allocution, le président de la République Macky Sall a souligné l'importance de l'harmonie entre diverses facettes de la ville, allant du transport à l'aménagement urbain, de la communication à la culture. « Car si la ville vit par ses fonctionnalités, elle doit son charme et son attrait à l'éclat de sa beauté, de son art et de sa culture ; bref au maintien du standing que lui confère son statut », a-t-il affirmé.

Le chef de l'État a exhorté les acteurs politiques à s'engager dans la construction plutôt que la destruction, mettant l'accent sur le développement du pays. « Notre gloire, c'est d'être des bâtisseurs, non des casseurs », a-t-il dit. Il a encouragé une vision axée sur la construction, visant à améliorer les conditions de vie de la population et à laisser un héritage aux générations futures.