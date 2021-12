Macky Sall : Le dossier Sonko-Adji Sarr sera vidé... Ce qui s’est passé en mars n’arrivera plus»

L’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr et les émeutes du mois de mars dernier ont été abordées par Macky Sall dans une interview accordée à RFI et France 24. Le chef de l’État a promis que ce dossier sera évacué par la justice.



«Ce dossier est pendant en justice et il sera traité. Ces émeutes ont entrainé, malheureusement, 14 décès. De jeunes gens. La commission d’enquête est mise en place, nous avons engagé une procédure judiciaire interne, avec des enquêtes internes, elle attendra que l’enquête nationale se fasse et que les conclusions soient connues», a dit Macky Sall.



Non sans préciser que c’est à la justice de trancher. «Moi, je n’ai plus rien à dire sur cela. Ce que je peux vous dire, par contre, c’est que ce qui s’est passé en mars ne se passera plus dans ce pays. On ne peut pas laisser les gens, sous quelque prétexte que ce soit, mettre à feu le pays comme ça de façon volontaire», a prévenu le président Sall.