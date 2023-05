Macky Sall, Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Soham et Habib Sy au Grand Théâtre : Les prémisses d’un dialogue ?

Ce matin, le chef de l’Etat a présidé la cérémonie de lancement de la 6e édition du forum mondial de l’économie sociale et solidaire au Grand Théâtre. C’est dans une ambiance aux allures annonciatrice d’un dialogue entre acteurs politiques. En effet, il y avait le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, les anciens maires de Dakar, Khalifa Sall, Soham Wardini et Habib Sy. Sur ces images, le président de la République Macky Sall avec une poignée chaleureuse et des « Salamaleck» a probablement lancé, en même temps que ce forum, le début d’un dialogue entre forces vives de la nation.