MOUMY SECK, LA FILLE DE THIONE SECK, N’EST PLUS

Moumy la fille de Thione Seck et épouse de Bougane Gueye Dany nous a quitté, cette nuit, à Dakar.

La défunte qui se trouve être la sœur de l’artiste Waly Seck a toujours été une femme humble, discrète et très engagée au service des couches défavorisées. Elle est décédée des suites d’une maladie.

La direction et tout le personnel du groupe Emedia présentent leurs condoléances à la famille éplorée et prient pour le repos de l’âme de la défunte.