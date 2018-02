Sport

MONDIAL 2019 : Les lions démarrent le tournoi de Maputo par la Centrafrique

L’équipe nationale masculine de basketball va affronter celle de la République centrafricaine, vendredi, à Maputo (Mozambique), pour son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019 de la discipline, zone Afrique, annonce la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB).



Au lendemain de leur première sortie, les protégés du sélectionneur sénégalais Abdourahmane Ndiaye ’’Adidas’’ vont rencontrer l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire, samedi, à 11h30, en attendant leur dernier match du tournoi contre le Mozambique, dimanche, à 13h30.



Selon un communiqué de la FSBB, les Lions du basket sont arrivés mercredi après-midi à Maputo, au Mozambique, où se déroulera la phase aller de ces rencontres du groupe D comptant pour les qualifications au prochain Mondial de la discipline.



Outre le Sénégal, cette poule est composée de la Centrafrique, de la Côte d’Ivoire et du Mozambique.



Les éliminatoires de la Coupe du monde 2019 de basket, zone Afrique, vont se jouer "en 12 tournois sur six fenêtres’’, signale la Fédération sénégalaise de basket.



Les équipes seront réparties en quatre groupes de quatre équipes chacune lors du premier tour, à l’issue duquel elles disputeront des tournois en deux manches.



Les trois meilleures équipes de chaque groupe seront qualifiées pour le deuxième tour, où les 12 équipes qualifiées seront divisées en deux groupes (E et F) de 6 équipes chacune.



Les deux meilleures équipes des groupes E et F, ainsi que l’équipe classée meilleure troisième, vont obtenir leur ticket pour la Coupe du monde 2019 prévue en Chine.

AAD Senxibar

