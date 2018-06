Sport

MONDIAL 2018:LES LIONS SIMPOSENT 2-1

Le Sénégal a battu la Pologne, 2-1, ce mardi pour son entrée en lice dans la coupe du monde.



Le premier but a été inscrit en première mi-temps, contre son camp, par le Polonais Cionek, sur un tir à longue distance d’idrissa Gueye.



Le second but a été inscrit par Mbaye Niang.



Krychowiak a réduit le score d’une jolie tête sur coup franc.



Le Sénégal signe la première victoire d’une équipe africaine dans ce mondial russe.

