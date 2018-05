Senxibar

METEOROLOGIE: Ciel "passagèrement nuageux" sur le pays(ANACIM)

Le ciel sera "passagèrement nuageux" sur le pays et le temps restera "clément" sur le littoral et relativement chaud à l’intérieur du territoire notamment à l’est (Matam, Bakel, Tambacounda, Kédougou) où des pics de 42 à 44°C seront relevés.







Selon le bulletin de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANCIM) reçu à l’APS, la sensation de fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra légèrement sur les régions côtières où des minima de 16 à 19°C seront enregistrés.



Les visibilités seront globalement bonnes et les vents seront de secteur nord à nord-ouest et d’intensités faibles à modérées apprend t-on.

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre