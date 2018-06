Senxibar

METEO: ’’Un temps plutôt stable’’ au cours des prochaines 72 heures (ANACIM)

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que les prochaines 72 heures seront marquées par un temps "plutôt stable" et un "ciel ensoleillé et passagèrement nuageux" sur la quasi-totalité du territoire sénégalais, à partir de jeudi midi.



