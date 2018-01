Senxibar

METEO: UN TEMPS ’’POUSSIÉRIEUX ET NUAGEUX’’ POUR LES PROCHAINES 72 HEURES (ANACIM)

’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) table sur la prédominance d’un temps "poussiéreux et nuageux" au cours des prochaines 72 heures, à partir de mardi minuit, une période qui sera également par une chaleur persistante dans les régions de l’intérieur du Sénégal.



"Un ciel poussiéreux et passagèrement nuageux prédominera au cours des prochaines 72 heures sur l’ensemble du territoire national surtout sur l’axe Dakar Saint-Louis Matam où des voiles de nuages relativement denses seront observés (…)", rapporte un bulletin de l’ANACIM.



Il annonce qu’au cours des prochaines 24heures déjà, entre mardi midi et mercredi à la même heure, un "ciel partiellement nuageux prédominera sur l’ensemble du territoire", avec une sensation de chaleur "de mise sur la plupart des localités de l’intérieur du pays avec des températures journalières qui varieront entre 32°C et 38°C".



"Cependant, le temps restera clément sur la région de Dakar. La fraicheur nocturne et matinale sera ressentie sur les localités nord et sud du territoire où les minima seront en dessous de 19°C", les températures devant varier dans la zone centre "entre généralement entre 20°C et 24°C".



Selon l’ANACIM, malgré "une légère baisse des températures sur les régions du littoral et sud du pays, un temps chaud persistera à l’intérieur du pays notamment sur les localités centre et est où le thermomètre affichera les températures les plus élevées", à partir de mercredi midi.



Elle ajoute que la sensation de fraicheur nocturne et matinale "sera de mise sur une bonne partie du pays’’, les visibilités devant rester "légèrement réduites par des particules de poussières".

AAD Senxibar

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre