METEO: ALERTE À UNE HOULE DANGEREUSE SUR LES CÔTES SÉNÉGALAISES

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a prévenu de l’arrivée ce samedi à partir de 23 heures d’une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2,5 m.



Dans un premier temps, le phénomène va toucher la Grande Côte, Dakar et la Petite Côte jusqu’à lundi, à 9 heures, signale-t-ell, dans un bulletin météorologique spécial (BMS).



Dimanche, la côte sud sera à son tour touchée à partir de 21h, et ce, jusqu’ à lundi, à 06h.

